Yanan TOFAŞ kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan TOFAŞ marka otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Hatay'da park halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan TOFAŞ marka otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Antakya ilçesi Karali Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki TOFAŞ marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
