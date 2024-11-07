Hatay'da Park Halindeki Tır Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Kumlu ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kumlu ilçesinde park halindeki tır motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede tır alevler içinde kaldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu tır kullanılmaz hale geldi. - HATAY