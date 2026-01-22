Defne'de otomobil alevlere teslim oldu
Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde park halindeki Mercedes Benz marka otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Mercedes Benz marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa