Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Park halindeki BMW marka otomobil bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa