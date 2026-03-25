Kamyon alevlere teslim oldu
Erzin ilçesinde park halindeki kamyon bir anda alev aldı. İhbar üzerine itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi ve alevler kontrol altına alındı. Yangında kamyonda hasar oluştu.
Olay, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında park halindeki 06 PLY 73 plakalı kamyon bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, aracı sarmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı