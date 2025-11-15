Hatay'da Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da seyir halinde olan otomobil, demir boru yüklü tırla çarpıştı. Otomobilin hurdaya çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi Ötençay Mahallesi Kırıkhan - Antakya yolu üzerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan 34 FLP 269 plakalı Skoda marka otomobil, demir boru yüklü tırla çarpıştı. Otomobilin hurdaya çıktığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY