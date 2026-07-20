Kırıkhan'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada araç içesinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı