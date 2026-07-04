Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da şarampole devrilen otomobilin ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Kızılkaya mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 7 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı