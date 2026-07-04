Haberler

Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı

Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da şarampole devrilen otomobilin ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza; Kırıkhan ilçesi Kızılkaya mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 7 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Belediyeyi defalarca aradık ama...

İstanbul'u vuran sağanakta büyük zarar! Esnaf isyan ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump’ın 2025 mali beyanı dudak uçuklattı: Geliri 2 milyar doları aştı, lokomotif kripto oldu

Servetine servet kattı: Kripto para ile köşeyi bir kere daha döndü
İstanbul'da zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

Megakentte zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
Şanlıurfa’da termometreler 45 dereceyi gösterdi, kent sessizliğe büründü

Sokaklar boşaldı, bir kent sessizliğe büründü: Sebebi bambaşka!

Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor

Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Ünlü sunucuyu yıkan ölüm: Nereden bilebilirdim ki...
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş