Hatay'da Otomobil Refüje Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı

Hatay'da Otomobil Refüje Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde hafif yaralanmalar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesine bağlı Pirinçlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 31 KR 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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