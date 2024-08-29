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Hatay'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza anında yolda yürüyen çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan 4 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza esnasında yolda yürüyen çocuğun ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Toyota marka 31 AHR 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç park halindeki 4 araca çarparak durabildi. An be an kameralara yansıyan kaza anında yolda yürüyen çocuğun ezilmekten saniyelerle kurtulmasıysa rahat nefes aldırdı. Kazada araçta bulunan 4 yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Payas hatay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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