Hatay'da Otomobil ile Sepetli Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı

Hatay'da Otomobil ile Sepetli Motosiklet Çarpıştı: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antakya-İskenderun kara yolu Kıcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. B.D. idaresindeki otomobil, C.B. idaresindeki 31 UN 193 plakalı sepetli motosiklete çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, otomobilde ve motosiklette bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

Olmaz böyle son! Fenerbahçe 90'da yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak

Avrupa ülkesinde skandal karar! Müslümanların kutlamaları yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.