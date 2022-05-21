Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Haberler

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Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor Hatay'ın Belen ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda bugün öğleden sonra orman yangını çıktı.

Hatay'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda bugün öğleden sonra orman yangını çıktı.

Belen ilçesi Sarımazı mahallesinin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızla müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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