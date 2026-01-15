Müstakil ev alevlere teslim oldu

Hatay'da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil evden çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evin üst katından alevler yükseldi. Vatandaş tarafından görüntülenen panik anlarının üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evi sarmadan ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında, evde hasar oluştu. - HATAY