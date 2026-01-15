Müstakil ev alevlere teslim oldu
Hatay'ın Payas ilçesinde bir müstakil evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar meydana geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil evden çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evin üst katından alevler yükseldi. Vatandaş tarafından görüntülenen panik anlarının üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evi sarmadan ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında, evde hasar oluştu. - HATAY
