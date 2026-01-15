Haberler

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde bir müstakil evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar meydana geldi.

Hatay'da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil evden çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evin üst katından alevler yükseldi. Vatandaş tarafından görüntülenen panik anlarının üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evi sarmadan ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında, evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
