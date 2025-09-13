Haberler

Hatay'da Müstakil Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir müstakil evin yatak odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar oluştu.

Hatay'da müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Arpagedik Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde yaşandı. Evin yatak odasında çıkan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi, alevleri evi sarmadan kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
