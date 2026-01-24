Kumlu'da müstakil ev yangını
Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadan, evde hasar oluştu.
Hatay'da müstakil evde yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler evi sarmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa