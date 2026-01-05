Hatay'da müstakil evin damı alevlere teslim oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı müstakil evinde damında çıkan yangında alevler yükseldi. Yangın, evi sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın; Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan iki katlı evin damında, bilinmeyen nedenden dolayı patlama oldu. Patlamanın ardından evin damı alevlere teslim oldu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangının evin odalarına sıçramadan müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından evin damı hasar gördü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY