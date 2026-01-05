Haberler

Hatay'da müstakil evin damı alevlere teslim oldu

Hatay'da müstakil evin damı alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde bir müstakil evin damında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda evin damı hasar gördü.

Hatay'ın Payas ilçesinde 2 katlı müstakil evinde damında çıkan yangında alevler yükseldi. Yangın, evi sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın; Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan iki katlı evin damında, bilinmeyen nedenden dolayı patlama oldu. Patlamanın ardından evin damı alevlere teslim oldu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangının evin odalarına sıçramadan müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından evin damı hasar gördü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

Sokaktan gelen sesleri duyan hemen polisi aradı, altından dram çıktı
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu

İşte siyasi partilerin hazineden alacakları yardım miktarı