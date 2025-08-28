5 saniyelik şovu 21 bin TL'ye mal oldu

5 saniyelik şovu 21 bin TL'ye mal oldu
Hatay'da motosikletle 5 saniyelik akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı ve aracı trafikten men edildi.

Kırıkhan ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir şahsın, motosikletiyle ön kaldırıp sürüş yaptığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, polis ekipleri harekete geçti.

MOTOSİKLETİ DE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekiplerce yapılan çalışmalarla şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye sokmaktan 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
