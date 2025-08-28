5 saniyelik şovu 21 bin TL'ye mal oldu

Kırıkhan ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir şahsın, motosikletiyle ön kaldırıp sürüş yaptığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, polis ekipleri harekete geçti.

MOTOSİKLETİ DE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekiplerce yapılan çalışmalarla şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye sokmaktan 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi. - HATAY