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Hatay'da Motosiklet Yarışı Ceza Getirdi: 168 Bin TL

Hatay'da Motosiklet Yarışı Ceza Getirdi: 168 Bin TL
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Hatay'da otobanda motosiklet yarışı yaparak tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 168 bin TL ceza kesildi. Jandarma, sürücülerin sosyal medyada paylaştığı anları inceleyerek adli işlem başlattı.

Otobanda motosikletin üzerine uzanarak ölüme yarış pahalıya patladı

HATAY - Hatay'da otobanda yarışan ve motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 sürücüye toplam 168 bin TL ceza uygulandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde otobanda yarış yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahıs jandarmanın radarına girdi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar tespit edildi ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 şahsa toplam 168 bin 353 TL trafik cezası uygulandı ve yarışta kullanılan 2 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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