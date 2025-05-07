Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi Kuzuculu kavşağı mevkiinde yaşandı. B.U. idaresindeki 31 AUV 304 plakalı motosiklet, 01 GP 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve araçta bulunan E.A. isimli şahıs yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa