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Hatay'da Motosiklet ve Minibüs Kazası: 1 Yaralı

Hatay'da Motosiklet ve Minibüs Kazası: 1 Yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bir minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü İsmail G. yaralandı. Kaza sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaziantep – Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aktepe Mahallesi istikametine ilerleyen 31 ATU 406 plakalı motosiklet, ara yoldan çıkış yapan 23 BP 115 plakalı FORD marka minibüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail G. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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