Motosikleti yatarak kullanıp trafiği tehlikeye sokan sürücüye 21 bin lira ceza
Hatay'da motosiklet sürücüsü, motosikletinin üzerine yatarak trafiği tehlikeye attı ve 21 bin TL cezai işleme tabi tutuldu.
Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Reyhanlı yolunda ilerleyen 31 ANC 009 plakalı motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak motoru kullanırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, canını ve trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüyü incelemelerin ardından tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin TL para ceza uygulandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa