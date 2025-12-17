Motosikleti yatarak kullanıp trafiği tehlikeye sokan sürücüye 21 bin lira ceza

Hatay'da motosiklet üzerine yatarak trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 21 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Reyhanlı yolunda ilerleyen 31 ANC 009 plakalı motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak motoru kullanırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, canını ve trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüyü incelemelerin ardından tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin TL para ceza uygulandı. - HATAY