Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Defne ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 21 yaşındaki Emircan Aşkar hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki genç sürücü hayatını kaybetti.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde seyreden otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Emircan Aşkar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aşkar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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