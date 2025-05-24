Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, 16 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.
Hatay'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç, 16 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 7 Mayıs'ta Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi Kuzuculu Kavşağı mevkiinde yaşanmıştı. Hüseyin Akgül idaresindeki 31 AUV 304 plakalı motosiklet, 01 GP 567 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve araçta bulunan E.A. yaralanmıştı. Yaralı motosiklet sürücüsü, hastanede 16 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Akgül, memleketi Dörtyol ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa