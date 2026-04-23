Kazada ağır yaralanan baba ve 3 yaşındaki kızını ölüm ayırdı

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin 24 yaşındaki Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybederken 3 yaşındaki kızı ağır yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde yaşandı. A.Ö. idaresindeki 31 AYJ 177 plakalı pikap ile Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdulkadir Muhammed yönetimindeki 31 MC 9709 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Abdulkadir Muhammed ve 3 yaşındaki kız evladı Karın Muhammed ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken, baba Muhammed pikabın altında sıkıştı. Pikabın altından kurtarılan Muhammed, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Muhammed kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğunsa tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Pikap sürücüsü A.Ö. ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

