Hatay'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, her iki sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi Domates Durağı mevkiinde yaşandı. Belirtilen mevkide 31 AEP 461 ve 80 AGV 568 plakalı motosikletler çarpıştı. Kazada her iki sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Hastaneye sevk edilen sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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