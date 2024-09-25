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Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Hatay'da bir motosiklet, virajı alamayarak duvara çarparak bir iş yerine girdi. Kazada motosikletin sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.

Duvara çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da duvara çarparak iş yerine giren motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir göl kavşağında yaşandı. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayarak sürüş hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine girerek durabildi. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü M.C.İ. ve yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Ulaşım Hatay Yaşam Kaza

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