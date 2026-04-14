Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; akşam saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan O. A. idaresindeki 31AHJ866 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak sola dönüş yaparken yolun sol şeridinde bulunan S. Ö. idaresindeki 31 BBB 775 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmayla birlikte motosiklette bulunan 2 şahıs metrelerce havaya uçtu. Motosikletteki şahısların havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Otomobil sürücüsü ve motosikletteki 2 yaralı şahıs kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

