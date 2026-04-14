Haberler

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi havaya uçtu. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; akşam saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan O. A. idaresindeki 31AHJ866 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak sola dönüş yaparken yolun sol şeridinde bulunan S. Ö. idaresindeki 31 BBB 775 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmayla birlikte motosiklette bulunan 2 şahıs metrelerce havaya uçtu. Motosikletteki şahısların havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Otomobil sürücüsü ve motosikletteki 2 yaralı şahıs kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Haberler.com
500

Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Attığı tek adım hayatını kararttı! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Tahran 5 ülke için harekete geçti
23 yaşındaki genç, tartıştığı 45 yaşındaki adamı katletti

Babası yaşındaki adamı bıçakla öldürdü