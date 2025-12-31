Hatay'da masaj ve spa salonlarına denetim: 4 iş yeri mühürlendi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde masaj ve spa salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulamada; 10 masaj ve spa salonu denetlendi, 64 kişi sorgulandı.

Denetimler sırasında 2 iş yerinde 3 çalışanın hijyen belgesinin bulunmadığı, 1 iş yerinin ruhsat ve vergi levhası olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi. Ayrıca 1 iş yerinde 6 sigortasız personel çalıştırıldığı tespit edilerek ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Öte yandan, fuhuş yapmak amacıyla kullanıldığı belirlenen 4 adres, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığının kararları doğrultusunda tarihinden itibaren 90 gün süreyle kapatılarak mühürlendi.

Yetkililer, toplum sağlığının ve kamu düzeninin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY