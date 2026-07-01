Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hatay'da kuyuya düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı