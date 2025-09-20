Haberler

Hatay'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye 120 Bin TL Ceza

Hatay'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye 120 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 13 kişiye toplamda 120 bin 211 TL para cezası uygulandı. İki ayrı işyerinde yapılan operasyonda, masalarda kumar oynayan şahıslar ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 ayrı işyerinde kumar oynayan 13 şahsa 120 bin 211 TL para cezası uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde sigara içilerek alkol tüketildiği, 1 masada bulunan 11 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 590 iskambil kağıdı ile 8 bin 400 TL para ele geçirildi. Öte yandan Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde ise, 1 masada bulunan 2 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 52 adet iskambil kağıdı ile 8 bin 700 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 13 kişiye toplam 120 bin 211 TL idari para cezası uygulanırken, İş yeri sahibi M.A. ile M.Ç. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kapadokya'da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı

Milyonlarca yıllık peribacası böyle yıkıldı! Nedeni korkutucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu'ndan 10 ay sonra bir ilk

Ferdi Kadıoğlu'ndan 10 ay sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.