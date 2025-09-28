Haberler

Hatay'da Kontrolü Kaybeden Otomobil Takla Attı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Takla aran otomobil, ters dönerek durabildi. Kazada araç içerisine sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

