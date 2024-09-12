Hatay'da kaza sonrası sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücünün parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından acil serviste gerçekleşen operasyonla çıkarıldı.
Hatay'da kazada yaralanan sürücünün parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından acil serviste gerçekleşen operasyonla çıkarıldı.
Yayladağı ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Elinden yaralanan vatandaşın parmağındaki yüzük çıkmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Vatandaşın yüzüğüne sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla yaralı vatandaşa müdahale edildi. - HATAY