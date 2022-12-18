Hatay'da kayganlaşan yolda elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yola dökülen gübre nedeniyle kayganlaşan yolda elektrikli bisiklet devrildi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yola dökülen gübre nedeniyle kayganlaşan yolda elektrikli bisiklet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza; Özerli mahallesi D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. Dörtyol ilçesinde düzenlenen açık hava konserine katılan 2 kişi iddiaya göre Payas ilçesini dönüş yolunda kullandıkları elektrikli bisikletlerin karayoluna dökülen kimyevi gübre nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan Yağız E. Ç. (16) ile Ali B. (17) adlı 2 şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da kayganlaşan yolda elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı - Haberler

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