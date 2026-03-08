Hatay'da aranması olan 2 kişi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan iki kişi, kasten yaralama olayları kapsamında gözaltına alındı. Şahıslar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda kasten yaralama olayların şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; İskenderun'da ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar olayının şüphelisi Y.Ö., kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Ö.K. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY