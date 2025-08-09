Hatay'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
İskenderun ilçesinde kasten öldürme suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan İ.Y. Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 'Kasten öldürme' suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan İ.Y., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
