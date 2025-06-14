Hatay'da Kamyonet Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Hatay'da Kamyonet Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 AKJ 669 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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