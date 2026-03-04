Hatay'da aynı istikametteki kamyonlar çarpıştı: 1 ölü

Hatay'da aynı istikametteki 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; Hatay - Adana yolu Arsuz kavşağında yaşandı. Seyir halindeki bir kamyon, aynı istikametteki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü mahsur kaldı. Durumun Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde M.Ç. isimli sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ç.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı