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Hatay'da Kaçak Sigara ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Hatay'da Kaçak Sigara ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplam 680 paket kaçak sigara, bir ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi. 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde belirlenen 2 adreste yapılan aramada 680 paket kaçak sigara ile ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 fişek ele geçirildi. Payas ilçesinde kaçak sigara sattığı tespit edilen S.A.'nın Cumhuriyet Mahallesindeki iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada ise 180 adet gümrük kaçağı paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.K., İ.T. ile S.A. adlı 3 kişi hakkında kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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