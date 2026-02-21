Haberler

Tır dorsesinde branda altında saklanan 12 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda tır dorsesinde saklanan 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tır dorsesinde kapalı branda altında saklanan 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 18 Şubat günü Antakya-İskenderun yolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde branda altında taşınan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 organizatör yakalandı ve şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
