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Hatay'da Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'da Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklandı.

Hatay'da Dörtyol ilçesinde meydana gelen işyerinden kablo hırsızlığı olayının şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Dörtyol ilçesinde Numuneevler mahallesinde bulunan iş yerinden 60 metre bakır kablo, 30 adet busbar ile Özerli Mahallesinde bulunan bir iş yerinden 570 metre elektrik kablosunun çalınması olayıyla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayların şüphelilerinin Ö.B. ile B.T. olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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