Göçmenleri tıka basa taşırken yakayı ele veren insan kaçakçısı tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri, 23 kaçak göçmeni tıka basa iki hafif ticari araçla kaçıran insan kaçakçısını yakaladı. Şahıs tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 23 kaçak göçmeni tıka basa 2 hafif ticari araçla kaçıran insan kaçakçısı yakayı ele verdi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışması kapsamında; 22 Şubat günü Yayladağı-Altınözü yolu üzerinde durdurulan iki aracın içinde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 23 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenleri tıka basa araçlara dolduran insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
