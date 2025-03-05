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Hatay'da İletişim Kablolarını Çalan İki Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da İletişim Kablolarını Çalan İki Şüpheli Tutuklandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir iletişim firmasına ait kabloları çalan C.B. ve Ö.E. isimli iki şüpheli, emniyet güçlerince tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde iletişim firmasına ait kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz Arpaçiftlik Mahallesinde meydana gelen bir firmaya ait iletişim kablolarının kesilerek çalınması olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2 ayrı adrese yapılan operasyon düzenlendi. Hırsızlık olayının şüphelileri C.B. ile Ö.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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