Hatay'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Anları Kamerada

Hatay'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Anları Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, olayın detayları kaydedildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halde olan 41 ARS 031 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden 31 AOT 406 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri hafif yaralandı. Otomobilin başka otomobile arkadan çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin döndüğü esnada başka otomobilin arkadan çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' suçlaması

Ünlü komedyen hakkında "taciz" suçlaması: O yemeği unutamıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.