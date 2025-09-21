Hatay'da Hurdalık Alanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Olayı Söndürdü

Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan hurdalık alanda çıkan yangını geceyi aydınlatırken itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan hurdalık alanda, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan hurdalık alanındaki yangın geceyi aydınlattı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY