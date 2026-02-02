Haberler

İş yerinde esnafın cansız bedeni bulundu

İş yerinde esnafın cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dörtyol ilçesinde, 53 yaşındaki hurdacı Hasan Çiftçi'nin cansız bedeni iş yerinde bulundu. Olay üzerindeki soruşturma devam ediyor.

Hatay'da 53 yaşındaki esnafın hurdacılık yaptığı iş yerinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan hurdacıda yaşandı. İşletme sahibi 53 yaşındaki Hasan Çiftçi'nin cansız bedenini gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Çiftçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çiftçi'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu