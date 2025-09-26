Hatay'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.Ç. tutuklandı. Şüpheli, emniyetin çalışmaları sonucunda yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; bina eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.Ç. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa