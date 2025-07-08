Hatay'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.A. adlı şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işlediği hırsızlık suçu nedeniyle hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıs tutuklandı.
Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. adlı şahıs yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa