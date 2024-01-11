Hatay'da hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı

HATAY - Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen hırsızlık suçlarıyla mücadele çalışmaları sonucunda, İskenderun Çay Mahallesi'nde 28 Aralık'ta gerçekleşen evden hırsızlık olayı ve Yıldırımtepe Mahallesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi İ.S'yi 9 Ocak'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs İ.S.'den 1 adet televizyon, 2 adet hoparlör ve 1 ses sistemi ele geçirildi.

Aynı zamanda, 1 Ocak'ta Meydan Mahallesi'nde iş yerinden hırsızlık yapmakla suçlanan İ.E. ve 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K., suç eşyasını satın alma suçundan 3 bin 800 TL adli para cezası ile aranan E.B de yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.