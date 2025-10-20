Haberler

Hatay'da Heyelan Nedeniyle Otoyol Kapatıldı, Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Hatay'daki şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan sonucu Toprakkale-İskenderun Otoyolu ulaşıma kapandı. Bölgedeki araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nda oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Hatay'ın kıyı ilçelerinde yağış gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Payas ilçesinde gece boyunca aralıksız devam eden sağanak, sabah saatlerinde de şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerdeki su seviyesi yükseldi. Artan debiyle birlikte bazı bölgelerde sel meydana geldi. Selin etkisiyle toprak kayması yaşanması sonucu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları sürerken, otoyolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. Bölgede oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. - HATAY

