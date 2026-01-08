Haberler

Kumlu'da hapis cezası ile aranan kadın şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.D. isimli kadın, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.D., Kumlu'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
