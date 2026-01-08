Kumlu'da hapis cezası ile aranan kadın şüpheli yakalandı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.D. isimli kadın, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.D., Kumlu'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
